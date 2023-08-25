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أميركا تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجين

محقق يعمل في موقع سقوط طائرة بريغوجين
26 أغسطس 2023 00:51

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن مسؤولين أميركيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاجنر ومقتل جميع ركابها.
وووجهت روسيا انتقادات إلى بايدن، في وقت سابق الجمعة، بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت موسكو واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.
وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".
وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريغوجين، الخميس.
ونفت الرئاسة الروسية، الجمعة، أي علاقة لها بتحطم الطائرة.

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المصدر: وكالات
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يفغيني بريغوجن
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