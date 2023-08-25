كييف تتهم روسيا بتحضير جديد هجوم في شرق أوكرانيا

قال الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية للجيش الأوكراني، الجمعة، إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا من أجل استئناف الهجوم.

وأضاف سيرسكي، عبر قناته على تطبيق تلغرام "بعد شهر من قتال ضار وخسائر كبيرة في اتجاهي كوبيانسك وليمان، يعيد الروس تشكيل قواتهم ومواردهم، ويدفعون من أراضي روسيا الاتحادية في الوقت نفسه بألوية وفرق تشكلت حديثا".

وأوضح سيرسكي أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو "تعزيز مستوى القدرة القتالية واستئناف العمليات الهجومية النشطة".

ولم يقدم سيرسكي تفاصيل عن إعادة تشكيل القوات الروسية لكنه قال إن القوات واصلت الهجمات بالمدفعية الثقيلة وقذائف المورتر والهجمات الجوية.

وأضاف "في ظل هذه الظروف، يتعين علينا أن نتخذ على الفور جميع التدابير لتعزيز دفاعاتنا على الخطوط المهددة والتقدم حيثما أمكن".