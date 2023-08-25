إطلاق سراح 49 امرأة مختطفة في نيجيريا

قالت ضحيتان وزعيم محلي إن 49 امرأة أطلق سراحهن، الجمعة، بعد أن اختطفتهن جماعة بوكو حرام الإرهابية في وقت سابق من هذا الأسبوع بالقرب من بلدة «مايدوجوري» في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وقالت الضحيتان، اللتان رفضتا الكشف عن هويتيهما، إن النساء اختطفن من مزارعهن صباح يوم الثلاثاء في قرية على مشارف بلدة «مايدوجوري».

وقالت إحداهن «أُطلق سراحنا جميعاً عند منتصف الليل بعد أن قالت بوكو حرام إن عائلاتنا عملت على إطلاق سراحنا بعد تلبية مطالبها».

وأكد الزعيم المحلي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن المتشددين طلبوا فدية قدرها ثلاثة ملايين نايرا (3891.86 دولار)، لكن النساء، وأغلبهن من المزارعات الفقيرات، أطلق سراحهن عقب مفاوضات.

في أواخر يوليو الماضي، قتل متشددون عشرة مزارعين على الأقل في ولاية بورنو، وهي معقل لأعمال تمرد وبؤرة للحرب على الإرهاب المستمرة منذ 14 عاماً في نيجيريا والتي امتدت إلى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.