«إيكواس» تدعو قادة الانقلاب في النيجر للإصغاء لصوت العقل

أبوجا (الاتحاد)

أكدت دول غرب أفريقيا، أمس، أنه «لم يفت الأوان» على قادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم، فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد، بينما الخيار العسكري «لا يزال مطروحاً على الطاولة».

ودعا قادة الانقلاب الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو إلى فترة انتقالية من ثلاث سنوات، في حين تطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بالعودة الفورية للنظام الدستوري.

ومع استمرار وصول الوفود إلى نيامي تقول «إيكواس» إن المفاوضات لا تزال أولويتها، فيما يجهّز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال «استخدام مشروع للقوة» لإعادة الديمقراطية في حال الضرورة.

وأفاد رئيس مفوضية «إيكواس» عمر أليو توراي للصحافيين في أبوجا: «حتى الآن لم يفت الأوان بعد كي يعيد الجيش النظر في تحركه، ويصغي لصوت العقل، لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب».

وأضاف: «المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة». ويجري قادة «إيكواس» مفاوضات مع السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وبعد رفض أولي، قال الحكام الجدد للنيجر إنهم منفتحون على مفاوضات، لكنهم وجهوا رسائل متضاربة من بينها التهديد باتهام بازوم بالخيانة.

ولا يزال بازوم محتجزاً مع عائلته في مقره الرسمي منذ الانقلاب.

وحذّر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل. وأعلنت نيامي، مساء أمس الأول، أنّ النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر «في حال تعرّضت لعدوان».

غير أن توراي نفى وجود خطط لدى «إيكواس» بـ«إعلان حرب» ضد النيجر، مشدداً على أن المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحاً بها بموجب قوانين «إيكواس» التي وافق عليها الأعضاء.

وقال إن «الأدوات تشمل استخدام القوة، لذا ستكون مطروحة بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى نعمل عليها».

وأضاف «إذا فشلت السبل السلمية فلا يمكن لإيكواس أن تقف مكتوفة اليدين».

وفي السياق نفسه، توجهت مسؤولة أميركية كبيرة، أمس، إلى غرب أفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر.

ومن المقرر أن تزور مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، كلا من نيجيريا وغانا وتشاد.