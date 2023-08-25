الصومال: مقتل 27 عنصراً من حركة «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 27 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية بوسط الصومال استهدفت تدمير معاقل الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وشن الجيش الصومالي غارة في منطقة «أوديغلي» الليلة الماضية تمكن فيها من القضاء على 27 من عناصر «الشباب» وتدمير مواقع ومركبات تستخدمها الميليشيات، وتواصل القوات حالياً مطاردة فلول الحركة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأوضحت أن الجيش الصومالي يواصل شن العمليات العسكرية في أنحاء عدة من الصومال لبسط سيطرة الحكومة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.