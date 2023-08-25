تركيا: لا بديل لـ«اتفاقية الحبوب» بين روسيا وأوكرانيا

كييف (الاتحاد)

أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده لا ترى بديلاً عن اتفاق تصدير الحبوب الذي سبق أن وقعته أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة ووساطة أنقرة. وصرح الوزير هاكان فيدان للصحافيين، أمس، خلال زيارة لكييف «نعلم أنه يتم النظر في طرق بديلة (لنقل شحنات الحبوب)، لكننا لا نرى بديلاً عن المبادرة الأولى لأن هذه الطرق تنطوي على مخاطر».

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة كييف، أمس، وبحثا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت روسيا منه الشهر الماضي. وكتب زيلينسكي على «تيليجرام»: «ناقشنا العديد من القضايا المهمة، صيغة السلام الأوكرانية، الاستعدادات لقمة السلام العالمية التي تعدها أوكرانيا، والمخاطر التي تواجه ممر الحبوب في البحر الأسود».

ووقعت اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب بإسطنبول في يوليو 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام نفسه، ومددت 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو الجاري.

وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، فيما تؤكد الدول الغربية أن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.

من جهتها، تبحث كييف عن شركاء للتمكن من شحن صادراتها مجدداً، بما في ذلك عبر البحر الأسود.

كما التقى وزير الخارجية التركي، في العاصمة كييف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال. وذكرت الخارجية التركية، في تدوينة لها على منصة «إكس»، أمس، أن فيدان التقى شميهال في العاصمة كييف.

من جهته، أوضح شميهال، في تدوينة له على منصة «إكس»، أنه ناقش مع فيدان التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة إعمار أوكرانيا، معرباً عن امتنانه لتركيا لدعمها صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي ولمساهمتها في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

في سياق آخر، أعلن الكرملين، أمس، أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المستقبل القريب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه أنقرة إقناع موسكو بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ورداً على سؤال حول دعوة وجهها أردوغان لبوتين لزيارة تركيا لإجراء مناقشات بشأن الاتفاق وقضايا أخرى ملحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن هناك «تفاهماً على عقد هذا الاجتماع قريباً».