إنقاذ 140 مهاجراً قبالة سواحل تركيا

أنقرة (وكالات)

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، إنقاذ 140 مهاجراً غير نظامي من مياهها الإقليمية قبالة ولاية موجلا. وبحسب بيان نشرته القيادة ليلة أمس الأول، نفذ خفر السواحل التركية عمليات إنقاذ قبالة سواحل قضاءي بودروم ودالامان في موغلا جنوب غربي تركيا، حسبما ذكرت أمس وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأسفرت العمليات خلال أوقات مختلفة عن إنقاذ 140 مهاجراً على متن قارب شراعي وزوارق مطاطية. وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجراً غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضاً.

وبعد نقلهم إلى البر، قامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتعد تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط.