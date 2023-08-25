روسيا تزيل حطام طائرة بريغوجين لبدء التحقيق

موسكو (وكالات)

بعد يومين على الوفاة المفترضة لزعيم مجموعة فاغنر الروسية، يفجيني بريغوجين، في تحطم طائرة، أزالت السلطات الروسية حطام الطائرة من أجل استكمال التحقيق، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أمس.

وأظهر مقطع مصور نشرته الوكالة، قطعة كبيرة من الحطام ملفوفة ومحمولة على شاحنة من الموقع في منطقة تفير، شمال موسكو. وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية أنه سيتم نقل أجزاء الطائرة إلى ورشة لإصلاح المركبات العسكرية.

ونشر المدون العسكري الروسي رايبار مقطعاً مصوراً على تطبيق «تليجرام» يظهر فيه سحب جناح للطائرة من الغابة.

إلى ذلك، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية، أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاغنر.

وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزاماً على هؤلاء العناصر الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين الأعلى رتبة، والتعهد كذلك باحترام الدستور الروسي، والدفاع بشجاعة عن الاستقلال والانتظام الدستوري للبلاد، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وسقطت الطائرة «امبراير» مساء الأربعاء الماضي وهي في طريقها من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج. ووفقاً لقائمة الركاب، كان بريغوجين، إضافة إلى قائد فاغنر، دميتري أوتكين، من بين الركاب العشرة الذين كانوا على متن الطائرة. ويقع مقر مجموعة فاغنر في سان بطرسبرج. ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بوفاة بريغوجين. وقال الكرملين إنه في انتظار اكتمال اختبارات الحمض النووي.