خلال عام واحد.. نظام اللجوء يكلف بريطانيا 5 مليارات دولار

لندن (وكالات)

تضاعفت تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة تقريباً خلال عام واحد، حيث بلغت الآن 3.97 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار)، مع وصول عدد الطلبات المتراكمة إلى مستوى قياسي آخر. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن إنفاق وزارة الداخلية على اللجوء ارتفع بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2023-2022، بعد أن كان 2.12 مليار جنيه إسترليني في 2022-2021.

وأظهرت مجموعة من إحصاءات الهجرة، والتي نشرتها الحكومة، أمس الأول، أن 80% من طالبي اللجوء ينتظرون أكثر من 6 أشهر للحصول على قرار أولي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه عمليات عبور القنال الإنجليزي 19 ألف حالة لهذا العام حتى الآن، وفقاً لأرقام منفصلة لوزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية، إن الارتفاع في عدد طلبات اللجوء المتراكمة «يرجع إلى زيادة عدد الحالات التي تدخل نظام اللجوء».