إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، 438 مهاجراً خلال يومين في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا وتونس، حسبما أعلنت المنظمة التي تشغّل السفينة اليوم الجمعة.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، ومقرها في فرنسا، إنها أنقذت أمس الخميس "272 شخصاً" كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم "32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".

ثم أعلنت "إس أو إس ميديتيرانيه"، اليوم الجمعة، أنها أنقذت 136 شخصاً إضافياً بعد "مساعدتها عدة قوارب متعثّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا".

في المجموع "يوجد على متن السفينة حالياً 438 ناجياً"، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أن سفينتها "تتجه حالياً إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإيصال الناجين".

تعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه، منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وعثر على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الايطالية احتجزت السفينة "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في يوليو الماضي بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه.