السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

متطوعون على متن السفينة "أوشن فايكينغ" ينقذون مهاجرين
25 أغسطس 2023 23:42

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، 438 مهاجراً خلال يومين في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا وتونس، حسبما أعلنت المنظمة التي تشغّل السفينة اليوم الجمعة.
وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، ومقرها في فرنسا، إنها أنقذت أمس الخميس "272 شخصاً" كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم "32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".
ثم أعلنت "إس أو إس ميديتيرانيه"، اليوم الجمعة، أنها أنقذت 136 شخصاً إضافياً بعد "مساعدتها عدة قوارب متعثّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا".
في المجموع "يوجد على متن السفينة حالياً 438 ناجياً"، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أن سفينتها "تتجه حالياً إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإيصال الناجين".
تعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه، منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وعثر على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
وكانت السلطات الايطالية احتجزت السفينة "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في يوليو الماضي بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه.

أخبار ذات صلة
الجفاف عند أدنى مستوياته في أوروبا
إيطاليا تحتجز سفينة لإنقاذ المهاجرين
المصدر: وكالات
البحر الأبيض المتوسط
مهاجرون
سفينة إنقاذ
غرق قارب
آخر الأخبار
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضي
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 12:00
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
عربي ودولي
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
اليوم 11:58
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
الرياضي
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
اليوم 11:50
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©