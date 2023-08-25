السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا وتركيا توجّهان نداء بشأن اتفاق الحبوب

كوليبا وزير خارجية أوكرانيا يستقبل نظيره التركي هاكان فيدان
25 أغسطس 2023 23:34

دعا وزيرا خارجية تركيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى تجديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال الوزيران إن الحلول الأخرى البديلة عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أقل كفاءة.
وانتهى الاتفاق بعد انسحاب روسيا منه في منتصف يوليو الماضي.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة، العام الماضي، في الاتفاق الذي سمح بالتصدير الآمن لملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وتحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق.
وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق هذا الشهر، فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود لإطلاق سفن الشحن من موانئها. ووصلت أولى السفن عبر هذا الممر إلى إسطنبول الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كييف اليوم الجمعة، إن تجديد اتفاق الحبوب إحدى أولويات أنقرة وإنه يجب إدخال روسيا في المعادلة من أجل التوصل إلى اتفاق فعال.
وأردف "إحياء هذه المبادرة أولوية لتركيا... آمل التوصل لنتيجة ناجحة"، مضيفا أن الحلول البديلة لن تكون فعالة حتى تحل محل الاتفاق.
وأضاف فيدان "كنت أفكر، منذ البداية، في ضرورة إدخال روسيا في هذه المعادلة".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تعمل على مسارات بديلة، لكن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو الحل الأمثل.
وأضاف كوليبا "سنكون قادرين على توسيع نطاق نقل الحبوب بشكل كبير عبر الممرات البرية".
من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاجتماع "المهم" الذي عقده مع فيدان. وقال عبر قناته، في تطبيق تلغرام "تحدثنا عن وضع صادرات الحبوب في منطقة البحر الأسود".

أخبار ذات صلة
تركيا: لا بديل لـ«اتفاقية الحبوب» بين روسيا وأوكرانيا
زيلينسكي ووزير خارجية تركيا يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
المصدر: وكالات
هاكان فيدان
ديمترو كوليبا
اتفاق تصدير الحبوب
حبوب البحر الأسود
آخر الأخبار
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضي
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 12:00
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
عربي ودولي
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
اليوم 11:58
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
الرياضي
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
اليوم 11:50
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©