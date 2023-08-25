12 قتيلاً جراء حادث تدافع في مدغشقر

قال كريستيان نتساي، رئيس الوزراء في مدغشقر، اليوم الجمعة، إن تدافعا بين مشجعين وقع في أثناء محاولتهم دخول الاستاد الوطني في البلاد لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل 12 وإصابة حوالي 80 آخرين.

وقع الحادث عند مدخل استاد "باريا" في أنتاناناريفو، حيث كان زهاء 50 ألف شخص يتجمعون لحضور حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.

وقال نتساي للصحفيين، أمام مستشفى في العاصمة نقل إليه مصابون، إن "الحصيلة غير النهائية هي 12 قتيلاً" وما يصل إلى 80 جريحا، مضيفا أن 11 من المصابين حالتهم حرجة.

وأطلقت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب جزر المحيط الهندي لأول مرة في عام 1977، ويتبارى خلالها رياضيون من موريشيوس وسيشيل وجزر القمر ومدغشقر وجزر مايوت وريونيون والمالديف.

ولم يتمّ، إلى الآن، تحديد سبب التدافع.

من جهته، دعا الرئيس أندري راجولينا، الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وقال، في كلمة متلفزة "نحن زهاء 50 ألف شخص حاضرون في الاستاد... لكن وقع حدث مأسوي بسبب التدافع. سقط قتلى وجرحى عند المدخل".

وحضرت إلى المكان فرق من الشرطة والدرك والإسعاف.

وتستضيف مدغشقر هذا العام دورة ألعاب جزر المحيط الهندي التي تقام مرة كل أربعة أعوام، وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.