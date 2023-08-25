النيجر تطرد السفير الفرنسي في نيامي

أعلنت وزارة الخارجية في النيجر، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم طلب من السفير الفرنسي سيلفان إيت مغادرة البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" اليوم الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم مساعدة السلطات في مواجهة نشاطات الجماعات الإرهابية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية.