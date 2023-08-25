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العثور على جثث كل القتلى في تحطم طائرة بريغوجين

محققون ينقلون جثة أحد ضحايا تحطم طائرة بريغوجين
25 أغسطس 2023 21:30

أعلن المحققون الروس، مساء اليوم الجمعة، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر.
كما أعلن المحققون العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء شمال العاصمة الروسية موسكو.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، على تلغرام «عثر على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. تجري فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان».
وتحطمت الطائرة بينما كانت تقوم برحلة بين موسكو ومدينة سان بطرسبورغ.
وكان على متن الطائرة طاقم يتكون من 3 أشخاص ومسؤولين من «فاغنر»، بينهم ديمتري أوتكين الذي ساهم في تأسيس المجموعة مع بريغوجين.

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المصدر: وكالات
يفغيني بريغوجن
تحطم طائرة
مجموعة فاغنر
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