السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لوكاشينكو يكشف عن تحذير قدمه لقادة فاغنر قبل تحطم طائرتهم

يفغيني بريغوجين
25 أغسطس 2023 21:19

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عن تحذيرات ونصائح قال إنه قدمها لقادة مجموعة فاغنر بعد انتقالهم إلى بلاده.
وأوضح لوكاشينكو أنه حذر قائدي المجموعة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين من التهديدات المحتملة على حياتهما بعد تمرد المجموعة في 23 يونيو الماضي في روسيا.
وأضاف الرئيس البيلاروسي الذي ساعد في التوسط في الصفقة بعد وقت قصير من تمرد المجموعة، إنه أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم «القضاء» على بريغوجين الذي كان ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء شمالي موسكو.
وقال لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بريغوجين استبعد في مناسبتين المخاوف التي أثارها معه بشأن التهديدات المحتملة على حياته.
وأكد لوكاشينكو أنه حذر بريغوجين أثناء التمرد من أنه «سيموت» إذا واصل تقدمه نحو موسكو، مضيفاً أن بريغوجين رد قائلاً «لا يهمني...سأموت».
ومضى لوكاشينكو يقول إنه حذر بريغوجين وأوتكين مرة ثانية حين قابلهما. وساهم أوتكين في تأسيس فاغنر مع بريغوجين وكان أيضاً ضمن قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.
ولم يتضح من تصريحات لوكاشينكو التي نقلتها وكالة الأنباء الحكومية البيلاروسية «بيلتا»، موعد المحادثة.
وقال لوكاشينكو، وهو أحد معارف بريغوجين القدامى، إن بوتين لا علاقة له بتحطم الطائرة.
وأضاف «أعرف بوتين، ليس في طبعه الغدر وهادئ جداً، بل ومتأنٍ للغاية... لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين هو من فعل ذلك. إنها مهمة مفرطة القسوة وغير مهنية».
وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن التلميحات الغربية بأن بريغوجين قُتل بناء على أوامره هي «محض كذبة»، لكنه يرفض تأكيد وفاته قطعياً، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق.

أخبار ذات صلة
روسيا تزيل حطام طائرة بريغوجين لبدء التحقيق
أميركا تحاول تحديد كيفية سقوط طائرة بريغوجين
المصدر: وكالات
ألكسندر لوكاشينكو
يفغيني بريغوجن
مجموعة فاغنر
تحطم طائرة
آخر الأخبار
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضي
ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 12:00
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
عربي ودولي
مقتل رجل بإطلاق نار في شارع بهامبورج
اليوم 11:58
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
الرياضي
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
اليوم 11:50
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©