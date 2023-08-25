لوكاشينكو يكشف عن تحذير قدمه لقادة فاغنر قبل تحطم طائرتهم

كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عن تحذيرات ونصائح قال إنه قدمها لقادة مجموعة فاغنر بعد انتقالهم إلى بلاده.

وأوضح لوكاشينكو أنه حذر قائدي المجموعة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين من التهديدات المحتملة على حياتهما بعد تمرد المجموعة في 23 يونيو الماضي في روسيا.

وأضاف الرئيس البيلاروسي الذي ساعد في التوسط في الصفقة بعد وقت قصير من تمرد المجموعة، إنه أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم «القضاء» على بريغوجين الذي كان ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء شمالي موسكو.

وقال لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بريغوجين استبعد في مناسبتين المخاوف التي أثارها معه بشأن التهديدات المحتملة على حياته.

وأكد لوكاشينكو أنه حذر بريغوجين أثناء التمرد من أنه «سيموت» إذا واصل تقدمه نحو موسكو، مضيفاً أن بريغوجين رد قائلاً «لا يهمني...سأموت».

ومضى لوكاشينكو يقول إنه حذر بريغوجين وأوتكين مرة ثانية حين قابلهما. وساهم أوتكين في تأسيس فاغنر مع بريغوجين وكان أيضاً ضمن قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

ولم يتضح من تصريحات لوكاشينكو التي نقلتها وكالة الأنباء الحكومية البيلاروسية «بيلتا»، موعد المحادثة.

وقال لوكاشينكو، وهو أحد معارف بريغوجين القدامى، إن بوتين لا علاقة له بتحطم الطائرة.

وأضاف «أعرف بوتين، ليس في طبعه الغدر وهادئ جداً، بل ومتأنٍ للغاية... لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين هو من فعل ذلك. إنها مهمة مفرطة القسوة وغير مهنية».

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن التلميحات الغربية بأن بريغوجين قُتل بناء على أوامره هي «محض كذبة»، لكنه يرفض تأكيد وفاته قطعياً، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيق.