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زيلينسكي ووزير خارجية تركيا يبحثان اتفاق تصدير الحبوب

زيلينسكي يستقبل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان
25 أغسطس 2023 18:16

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة كييف، اليوم الجمعة، وبحثا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت روسيا منه الشهر الماضي.
وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام «ناقشنا العديد من القضايا المهمة. صيغة السلام (الأوكرانية). الاستعدادات لقمة السلام العالمية (التي تعدها أوكرانيا). المخاطر على ممر الحبوب عبر البحر الأسود».

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وسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، بالتصدير الآمن لملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «وزيرنا استقبله في كييف رئيس الدولة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».
انسحبت موسكو، منتصف يوليو الماضي، من الاتفاق قائلة إن بنود اتفاق مواز يسمح لها بتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة لم يطبق بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول الغربية على روسيا.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
هاكان فيدان
اتفاق تصدير الحبوب
حبوب البحر الأسود
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