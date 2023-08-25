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بوتين يصدر مرسوماً يتعلق بالمجموعات المسلحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
25 أغسطس 2023 18:07

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة بأداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش.
وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ«الإخلاص» و«الوفاء» لروسيا، و«الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)».
ويتعهد العناصر كذلك بـ«احترام الدستور الروسي بشكل مقدس»، و«الدفاع بشجاعة عن الاستقلال والانتظام الدستوري» للبلاد، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
يشمل المرسوم الأشخاص المدرجين كمقاتلين متطوعين والذين «يسهمون في تنفيذ المهام الموكلة إلى القوات المسلحة الروسية» و«هيئات وتشكيلات عسكرية» أخرى، بما يشمل قوات الدفاع التي تمّ تشكيلها خلال الأزمة الأوكرانية الحالية.

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مرسوم
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