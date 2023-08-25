روسيا تسقط عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها أسقطت صاروخاً و73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ليلة من هجمات مكثفة بطائرات مسيرة ركزت على شبه جزيرة القرم.

وأعلنت السلطات الروسيّة إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف «أهدافاً مدنيّة» في منطقة كالوغا.

وقالت وزارة الدفاع، على تطبيق «تلغرام»، إنّ محاولة كييف شنّ هجوم ضدّ «أهداف مدنيّة على أراضي الاتّحاد الروسي قد أُحبِطت». وأضافت أنّ «الصاروخ رصِد ودُمّر بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي فوق أراضي منطقة كالوغا» في جنوب غرب العاصمة الروسيّة.

وأفادت وكالة «تاس» الروسيّة للأنباء بإغلاق حركة الرحلات الجوّية بشكل مؤقت في مطاري «فنوكوفو» و«دوموديدوفو» الدوليّين في العاصمة موسكو فجر الجمعة.

تقع كالوغا على حدود منطقة موسكو التي استهدفتها مراراً طائرات أوكرانيّة بلا طيّار خلال الأيّام الأخيرة وفقاً للسلطات الروسيّة.

وأعلنت الوزارة، فجر اليوم، أنّها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانيّة في القرم، متحدّثةً عن هجوم نادر.

وقالت الوزارة على تطبيق «تلغرام»: «دُمّرت تسع مسيّرات... فوق أراضي جمهوريّة القرم. وتمّ تحييد 33 مسيّرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونيّة وقد تحطّمت من دون بلوغ هدفها».

ولم تُعط الوزارة معلومات عن أيّ إصابات أو أضرار نتيجة تدمير المسيّرات.

كان ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول قد أفاد، في وقت سابق، بأنّ طائرات عدّة أسقِطَت قبالة شبه الجزيرة «في منطقة كيب تشيرسونيس» الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت أوكرانيا أنّ وحدات من قوّاتها الخاصّة شنّت عمليّة عسكريّة نوعيّة في شبه جزيرة القرم، مؤكّدة أنّها أدّت إلى مقتل جنود روس ورُفِع خلالها العلم الأوكراني.