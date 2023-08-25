السيطرة على حريق قرب أثينا

تواصل حرائق الغابات التي تستعر منذ أيام شمال شرقي اليونان إثارة المتاعب أمام رجال الإطفاء اليوم الجمعة، رغم السيطرة إلى حد كبير على حريق بشمال غرب أثينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية عن جيانيس أرتوبويوس المتحدث باسم هيئة الإطفاء.

ونقلت قناة "إي آر تي" عن أرتوبويوس قوله، إن إحراز تقدم في إطفاء الحريق الذي نشب بجبال بارنيثا قرب أثينا صباح اليوم الجمعة تحقق بشكل رئيسي بفضل انخفاض شدة الرياح.

ورغم ذلك، استمرت الحرائق الضخمة بمنتزه داديا الوطني وقرب مدينة ألكسدروبوليس شمال شرقي البلاد، بلا انقطاع.

وأفاد مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، بأن الحرائق التي تشهدها المنطقة هي بالفعل الأكبر في تاريخ دول التكتل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الإطفاء أنه ما زالت هناك "مشكلات كبرى" رغم انخفاض شدة الرياح نسبيا في هذه المنطقة.

وسجلت هيئة الإطفاء اليونانية مساء أمس الخميس اندلاع 69 حريقا جديدا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد تم احتواء معظمها. وأكد أرتوبويوس أن العديد من هذه الحرائق تم إضرامها بفعل فاعل، لكن ذلك أمر يصعب إثباته.

وأضاف أرتوبويوس أن الحرائق اندلعت على فترات زمنية قصيرة في أماكن مختلفة، خاصة في أكبر مصدرين للحريق في بارنيثا وداديا، وكذلك في جزيرة إيفيا.

وأضاف: "لدينا دليل، والسلطات تحقق في الأمر". ويصعب في حالات كثيرة العثور على أدلة مثل المواد المسرعة للاشتعال بعد الحرائق.