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موجة من الطقس السيء تضرب ميشيجان الأميركية

موجة من الطقس السيء تضرب ميشيجان الأميركية
25 أغسطس 2023 14:34

ضربت جولة أخرى من الطقس القاسي، وصفها خبراء الأرصاد الجوية بأنها "عاصفة رعدية إعصارية"، جنوب شرق ولاية ميشيجان الأميركية، ليلة الخميس، مما أدى إلى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وإصدار ثلاثة تحذيرات على الأقل من الأعاصير، وتحذيرات من العواصف الرعدية، والمزيد من انقطاع التيار الكهربائي.

 وطالبت السلطات السكان، اليوم الجمعة، بالابتعاد عن الطرق والبحث عن مأوى والاستعداد للاحتماء.  وحذرت شرطة ولاية ميشيجان، ليلة الخميس، من أنطلاق إعصار شرقا نحو مدينة ويبرفيل مع "كرة من حطام الاعصارالاستقطابي".

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المصدر: د ب أ
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