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السيطرة على حريق غابات ضخم في إسبانيا

السيطرة على حريق غابات ضخم في إسبانيا
25 أغسطس 2023 14:21

 قالت السلطات الإسبانية في وقت متأخر أمس الخميس إن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على حريق غابات ضخم مشتعل منذ عشرة أيام في تينيريفي وأتى على آلاف الأفندة من الغابات في أكبر جزيرة بجزر الكناري.
وكتبت خدمات الطوارئ بالجزيرة على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر إن من المحتمل عودة اشتعال بؤر ملتهبة في محيط الحريق الذي امتد على مسافة 90 كيلومترا تقريبا "خاصة في منتصف اليوم". وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء تلك البؤر.
ودمر الحريق، الذي اندلع في 15 أغسطس  نحو 37 ألف فدان من الغابات داخل المتنزه الوطني المحيط ببركان جبل تيدي، وهو أعلى القمم في إسبانيا.
واضطر نحو 13 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم، لكن سُمح لمعظمهم بالعودة.

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ووصفت السلطات في جزر الكناري الحريق بأنه الأسوأ على الإطلاق الذي يشهده الأرخبيل.
ومنذ بداية العام الحالي أتت حرائق الغابات على أكثر من 160 ألف فدان في إسبانيا، وهو ما يتفق مع المتوسط المسجل في الآونة الأخيرة لكنه يقل بكثير عن المساحة المحترقة التي تجاوزت 560 ألف فدان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي كان الأسوأ منذ عشرة أعوام وفقا لبيانات رسمية.

المصدر: رويترز
إسبانيا
حريق
حريق غابات
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