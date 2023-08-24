«الرئاسي الليبي»: وضع حلول جذرية تمنع تكرار المواجهات المسلحة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، مع قادة عسكريين وضع حلول جذرية تمنع تكرار المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي.

وحضر الاجتماع آمر المنطقة العسكرية في الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبدالقادر منصور، وآمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، وآمر «اللواء 52 مشاة» المقدم محمود بن رجب. وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن المجتمعين بحثوا سبل الحفاظ على المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي مهامه، بصفة المجلس القائد الأعلى للجيش، على صعيد الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية، وآخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها كافة.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس قبل أيام تسجيل 50 قتيلاً وأكثر من 160 جريحاً من العسكريين والمدنيين.

وفي جنوب أفريقيا، طالب النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، في أعمال قمة «بريكس» أفريقيا، بضرورة العمل مع اتحاد المغرب العربي لتجاوز الأزمات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين أفريقيا و«بريكس»، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حالياً.

وفي غضون ذلك، بحث القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، سبل التعاون العسكري المشترك خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وظاهرة الهجرة غير الشرعية، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي صورا تبرز استقبال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لنائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف في مكتب القيادة بالرجمة بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

إلى ذلك، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي تبني على التقدم المحرز في المفاوضات وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن أعضاء المجلس فجر الخميس.

وجدد أعضاء مجلس الدولي دعمهم للمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي خصوصا دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6» الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.