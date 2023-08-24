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ترامب «الغائب» يهيمن على المناظرة الجمهورية ويهاجم بايدن

دونالد ترامب
25 أغسطس 2023 01:28

واشنطن (وكالات) 

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افتتح المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأميركية، أمس في ميلووكي، المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 في غياب الرئيس السابق دونالد ترامب الذي آثر عدم المشاركة بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه، لكنه مع ذلك خطف الأضواء.
وهاجم ترامب منافسيه الجمهوريين في السباق إلى البيت الأبيض، والرئيس الديمقراطي جو بايدن في مقابلة بثت أمس على منصّة «إكس» بالتزامن مع أول مناظرة جمهورية للانتخابات التمهيدية.
وقال ترامب منذ الدقائق الأولى من المقابلة المسجلة مسبقاً: «قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك في المناظرة» التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكنسن، مضيفاً: «هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين، وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟!».
وركز الملياردير الجمهوري انتقاداته بشكل متكرّر على بايدن خصمه الديمقراطي 2020 والمرشح لولاية ثانية، قائلاً: «لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية لكن لا أحد يعلم». 
وعن خصومه الجمهوريين، رأى ترامب أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس «حالة ميئوساً منها»، معرباً عن خيبة أمله حيال نائبه السابق مايك بنس.
من المرتقب أن يسلم ترامب نفسه في سجن في ولاية جورجيا حيث سيوضع قيد التوقيف لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بكفالة في إطار التحقيق حول محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

دونالد ترامب
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