أميركا تدعو كوريا الشمالية للدخول في عملية دبلوماسية

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي، انتهاك لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونج يانج «من دون شروط مسبقة».

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت كوريا الشمالية على الامتناع عن «المزيد من الأنشطة المهددة» ودعت بيونج يانج إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي مخابراتي في المدار باءت بالفشل أمس، في حين تعهدت سلطات الفضاء بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عدداً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».