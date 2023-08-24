الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تدعو كوريا الشمالية للدخول في عملية دبلوماسية

وزارة الخارجية الأميركية
25 أغسطس 2023 01:28

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
موجة من الطقس السيء تضرب ميشيجان الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي، انتهاك لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونج يانج «من دون شروط مسبقة».
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت كوريا الشمالية على الامتناع عن «المزيد من الأنشطة المهددة» ودعت بيونج يانج إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي مخابراتي في المدار باءت بالفشل أمس، في حين تعهدت سلطات الفضاء بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عدداً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

أميركا
كوريا الشمالية
وزارة الخارجية الأميركية
بيونج يانج
آخر الأخبار
كوريا إلى مرسيليا
الرياضي
كوريا إلى مرسيليا
اليوم 20:23
سبائك من الذهب
دنيا
"الصليب الأحمر" يتسلم سبائك ذهب تُركت في قطار
اليوم 20:21
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©