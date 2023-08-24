الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شي ومودي يبحثان قضية الحدود بين الصين والهند

شي يصافح مودي بحضور رئيسي جنوب أفريقيا والبرازيل على هامش قمة بريكس
25 أغسطس 2023 01:02

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينج أثار مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قضية الحدود بين البلدين.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن شي تحدث عن ضرورة تعامل الصين والهند مع قضية الحدود بشكل صحيح، وذلك في جنوب أفريقيا على هامش قمة بريكس الأربعاء.
وقال البيان، بحسب تقارير صحفية، إن شي ومودي تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول العلاقات الصينية-الهندية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد شي أنه يتعين على الصين والهند التعامل بشكل صحيح مع قضية الحدود من منظور الصورة الأكبر ولتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين من أجل مصلحتهما المشتركة.
كما شدد الرئيس الصيني على أن هذا سيكون مفيدا أيضا للسلام والاستقرار والتنمية لكل من العالم والمنطقة على حد سواء.
كان البلدان تبادلا إطلاق النار في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها، في اشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يشكر مودي على انضمام الإمارات إلى "بريكس"
محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر
المصدر: وكالات
شي جين بينغ
شي جين بينج
ناريندرا مودي
الحدود
آخر الأخبار
كوريا إلى مرسيليا
الرياضي
كوريا إلى مرسيليا
اليوم 20:23
سبائك من الذهب
دنيا
"الصليب الأحمر" يتسلم سبائك ذهب تُركت في قطار
اليوم 20:21
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©