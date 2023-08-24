شي ومودي يبحثان قضية الحدود بين الصين والهند

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينج أثار مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قضية الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن شي تحدث عن ضرورة تعامل الصين والهند مع قضية الحدود بشكل صحيح، وذلك في جنوب أفريقيا على هامش قمة بريكس الأربعاء.

وقال البيان، بحسب تقارير صحفية، إن شي ومودي تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول العلاقات الصينية-الهندية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد شي أنه يتعين على الصين والهند التعامل بشكل صحيح مع قضية الحدود من منظور الصورة الأكبر ولتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين من أجل مصلحتهما المشتركة.

كما شدد الرئيس الصيني على أن هذا سيكون مفيدا أيضا للسلام والاستقرار والتنمية لكل من العالم والمنطقة على حد سواء.

كان البلدان تبادلا إطلاق النار في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها، في اشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين.