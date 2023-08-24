لافروف: معايير اختيار الأعضاء الجدد في «بريكس» تضمن الوزن السياسي

جوهانسبرغ (وكالات)

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن معايير توسيع مجموعة «بريكس» تضمنت الوزن السياسي وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية. ونقلت قناة «آر تي عربية» عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا: «النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة. وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر عدالة، وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية.