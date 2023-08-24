الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأعضاء الجدد في «بريكس»: فرص تنموية واقتصادية جديدة

جانب من أعمال قمة بريكس في مدينة جوهانسبرغ
25 أغسطس 2023 01:28

جوهانسبرغ (الاتحاد ووام)

أخبار ذات صلة
لافروف: معايير اختيار الأعضاء الجدد في «بريكس» تضمن الوزن السياسي
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات شريك موثوق.. ونتطلع لرخاء دول وشعوب العالم

أكد الأعضاء الجدد في تكتل بريكس على التطلع لمزيد من التعاون، من أجل خلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود. وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول «بريكس». وأضاف أمام قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا، أن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود.
وأكد أن السعودية ستظل أيضاً مصدراً موثوقاً به للطاقة ولديها الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
من جهته، ذكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع للعمل على «إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».
وقال السيسي: «أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة».
ورحب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة، قائلاً: إن «العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي».
وفي هذه الأثناء، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه «لحظة عظيمة» لبلاده، قائلاً: «إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر». 
وأوضح أن أديس أبابا تهدف إلى أن تصبح مركزاً للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق أفريقيا.
وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أمس، إن «مساراً جديداً» ينفتح أمام الأرجنتين، مع الدعوة الموجهة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للانضمام إلى مجموعة «بريكس».
وأضاف فرنانديز أن الانضمام للمجموعة سيمثل «فرصة عظيمة» لتعزيز قوة الدولة. وأوضح، في كلمة، أن الأرجنتين أرادت الحصول على عضوية «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمجموعة في فترة صعبة عالمياً.
ويقطن دول بريكس زهاء 40 بالمئة من سكان العالم وتمثّل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

مجموعة بريكس
السعودية
إثيوبيا
مصر
إيران
الأرجنتين
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
دنيا
"الصليب الأحمر" يتسلم سبائك ذهب تُركت في قطار
اليوم 20:21
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©