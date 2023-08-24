الأعضاء الجدد في «بريكس»: فرص تنموية واقتصادية جديدة

جوهانسبرغ (الاتحاد ووام)

أكد الأعضاء الجدد في تكتل بريكس على التطلع لمزيد من التعاون، من أجل خلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود. وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول «بريكس». وأضاف أمام قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا، أن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود.

وأكد أن السعودية ستظل أيضاً مصدراً موثوقاً به للطاقة ولديها الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

من جهته، ذكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع للعمل على «إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».

وقال السيسي: «أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة».

ورحب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بانضمام إيران إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة، قائلاً: إن «العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية هي حدث تاريخي».

وفي هذه الأثناء، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه «لحظة عظيمة» لبلاده، قائلاً: «إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر».

وأوضح أن أديس أبابا تهدف إلى أن تصبح مركزاً للتواصل في القارة الأفريقية، ويمكنها أن تربط المجموعة بأسواق شرق أفريقيا.

وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أمس، إن «مساراً جديداً» ينفتح أمام الأرجنتين، مع الدعوة الموجهة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

وأضاف فرنانديز أن الانضمام للمجموعة سيمثل «فرصة عظيمة» لتعزيز قوة الدولة. وأوضح، في كلمة، أن الأرجنتين أرادت الحصول على عضوية «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمجموعة في فترة صعبة عالمياً.

ويقطن دول بريكس زهاء 40 بالمئة من سكان العالم وتمثّل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.