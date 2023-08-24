أميركا تقاضي شركة عملاقة بسبب اللاجئين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.

وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت، بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة، التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022، أنّه لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.

وأضافت الوزارة أن "سبيس إكس" عزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها.

وقالت كريستين كلارك نائبة المدّعي العام للحقوق المدنية "لقد أثبت تحقيقنا أن شركة سبيس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناءً على وضعهم القانوني وبغضّ النظر عن مؤهّلاتهم "في انتهاك للقانون الاتحادي".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".

وتسعى هذه الدعاوى إلى حصول "اللاجئين، الذين استُبعدوا أو مُنعوا من إمكانية العمل في شركة سبيس إكس بسبب هذا التمييز"، على تعويضات بما في ذلك تعويضات مالية.

وتواجه شركة "تيسلا"، المملوكة أيضاً للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها في مدينة "فريمونت".