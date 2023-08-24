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لافروف يعيد تأكيد مطالب روسيا لاستئناف اتفاق الحبوب

حصاد القمح في أوكرانيا
24 أغسطس 2023 23:55

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، مطالب بلاده من أجل العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأبلغ لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن موسكو ستعود إلى الاتفاق إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرجي لافروف موقف موسكو... بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".
وقع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو 2022 بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. بموازاة هذا الاتفاق، وقع اتفاق آخر يسمح لروسيا بتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.
لكن موسكو تقول إن الاتفاق الخاص بها لم يطبق بسبب العقوبات الغربية عليها خاصة فصلها عن نظام "سويفت" العالمي الخاص بتحويل الأموال.

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