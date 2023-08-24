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أميركا تحدد موعد بدء تدريب أوكرانيين على مقاتلات إف-16

سرب من مقاتلات إف-16
24 أغسطس 2023 23:46

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات «إف-16» المقاتلة.
وقال الجنرال بات رايدر المتحدّث باسم البنتاجون إنّ «هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنجليزية» في تكساس في سبتمبر قبل أن «يشاركوا في تدريب على قيادة» هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.
وأضاف رايدر أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيُقام في ولاية أريزونا.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين خلال زيارة رسمية إلى اليونان، أن أثينا عرضت تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «إف-16».
وقال زيلينسكي، للصحفيين بحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لدينا نتيجة مهمة بالنسبة إلى التحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على (مقاتلات) إف-16. شكراً على هذا العرض».
ونقلت قناة «24 كانال» التلفزيونية، السبت الماضي، عن أوليكسى ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني قوله، إن «تدريب الطيارين انطلق بالفعل».
وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريباً أيضاً. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.

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المصدر: وكالات
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طائرات مقاتلة
تدريب
طيار
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