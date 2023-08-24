بوتين يدلي بأول تعليق على تحطم طائرة رئيس "فاغنر"

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأول تعليق على تحطم طائرة يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" التي سقطت مساء أمس الأربعاء.

وأشاد بوتين ببريغوجين، البالغ من العمر 62 عاما، ووصفه بأنه رجل أعمال موهوب، وقال إنه يود التعبير عن خالص تعازيه لأسر الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وأضاف بوتين، في تصريحات تلفزيونية، أن من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث الذي قُتل فيه جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، قائلا إن الفحص سيستغرق بعض الوقت.

وسقطت الطائرة الخاصة (إمبراير ليجاسي 600)، التي أقلعت من العاصمة موسكو في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرغ، قرب قرية "كوجينكينو" بفي نطقة "تفير" شمالي موسكو.

ورأى مراسل لرويترز ،في موقع السقوط صباح اليوم الخميس، رجالا يحملون أكياس جثث سوداء على محفات. وبدا جزء من ذيل الطائرة وقطعا أخرى متناثرة على الأرض قرب منطقة غابات نصب فيها محققو الطب الشرعي خيمة.

وأفاد منفذ "بازا" الإخباري، الذي له مصادر جيدة بين وكالات إنفاذ القانون، بأن المحققين يركزون على نظرية تفيد باحتمال زرع قنبلة أو اثنتين على متن الطائرة.

وقال سكان كوجينكينو إنهم سمعوا دويّا ثم رأوا الطائرة وهي تسقط على الأرض.

وقال قروي، ذكر أن اسمه أناتولي "لم يكن رعدا، بل كان انفجارا مدويا".

يجوب محققون، اليوم الخميس، موقع تحطم الطائرة. وفتح تحقيق جنائي لكن لم ترد أنباء رسمية عن سبب سقوط الطائرة أو حتى تأكيد رسمي لوفاة بريغوجين باستثناء بيان من هيئة الطيران يقول إن اسمه يوجد ضمن أسماء من كانوا على متن الطائرة.