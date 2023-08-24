روسيا تعلن إحباط هجمات جديدة بمسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتبت وزارة الدفاع على تطبيق "تلغرام"، أن طائرتين مسيرتين أرسلتهما كييف "دمرتهما الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا.

وأضافت أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة أخرى "ودمرتها فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب العاصمة موسكو. ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى، في الأيام الأخيرة، إلى سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو الماضي.

وقال مسؤول محلي إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة، أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.

في اليوم نفسه، اصطدمت طائرة مسيرة بأحد الأبراج الشاهقة في حي الأعمال في العاصمة الروسية موسكو واقتصرت الأضرار على تحطم بعض النوافذ من دون وقوع إصابات، وفق السلطات.

وكانت تلك الليلة السادسة تواليا التي تتعرض فيها منطقة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة.