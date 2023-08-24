الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن إحباط هجمات جديدة بمسيرات أوكرانية

مبنى متضرر من هجوم بطائرة مسيرة في موسكو
24 أغسطس 2023 20:39

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكتبت وزارة الدفاع على تطبيق "تلغرام"، أن طائرتين مسيرتين أرسلتهما كييف "دمرتهما الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا.
وأضافت أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة أخرى "ودمرتها فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب العاصمة موسكو. ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا.
وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى، في الأيام الأخيرة، إلى سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو الماضي.
وقال مسؤول محلي إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة، أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.
في اليوم نفسه، اصطدمت طائرة مسيرة بأحد الأبراج الشاهقة في حي الأعمال في العاصمة الروسية موسكو واقتصرت الأضرار على تحطم بعض النوافذ من دون وقوع إصابات، وفق السلطات.
وكانت تلك الليلة السادسة تواليا التي تتعرض فيها منطقة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة.

أخبار ذات صلة
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
روسيا تسقط عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية
المصدر: وكالات
روسيا
طائرة مسيرة
قصف
موسكو
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
دنيا
"الصليب الأحمر" يتسلم سبائك ذهب تُركت في قطار
اليوم 20:21
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©