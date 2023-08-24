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النرويج تزود أوكرانيا بمقاتلات إف-1

مقاتلات إف-16 تابعة للجيش النرويجي
24 أغسطس 2023 20:14

تعتزم النرويج تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، على ما أفادت ثلاث وسائل إعلام نرويجية، اليوم الخميس، بدون ذكر أي مصادر.
وإن صحت معلومات شبكتي "إن آر كيه" و"تي في 5" وصحيفة "أفتنبوستن"، فسوف تصبح النرويج ثالثة دولة تتعهد بتسليم أوكرانيا طائرات إف-16 أميركية الصنع بعد هولندا والدنمارك.
ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها لأوكرانيا.
ولم تشأ وزارة الدفاع النرويجية "تأكيد أو نفي" هذه المعلومات في اتصال هاتفي مع المتحدثة باسمها.
ووردت هذه المعلومات في وقت يقوم رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور بزيارة غير معلنة مسبقا إلى كييف، اليوم في ذكرى استقلال أوكرانيا.
ووعدت أوسلو، أوكرانيا، بهذه المناسبة، بتقديم صواريخ "أرض-جو" من طراز "أيريس-تي" ومعدات لإزالة الألغام إضافة إلى مساعدة بقيمة 1,5 مليار كورون (130 مليون يورو) لشراء الغاز والكهرباء هذا الشتاء.
لكن لم يتم التطرق رسميًا في المرحلة الراهنة إلى احتمال تزويد كييف بطائرات عسكرية.
ومن أصل 57 طائرة إف-16 نرويجية معروضة رسميا للبيع، اشترت رومانيا 32 واتفق على تسليم 12 للمجموعة الخاصة الأميركية "دريكن إنترناشونال" بدون تسليمها حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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طائرات مقاتلة
النرويج
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