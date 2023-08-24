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أوكرانيا تعلن شن عملية نوعية في شبه جزيرة القرم

تدمير منظومة دفاع روسية في شبه جزيرة القرم, وفقا للسلطات الأوكرانية
24 أغسطس 2023 19:31

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن وحدات من قواتها الخاصة شنّت عملية عسكرية نوعية في شبه جزيرة القرم، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس ورفع خلالها العلم الأوكراني.
وتشكّل العملية في شبه الجزيرة، نجاحًا رمزيا لأوكرانيا في ذكرى استقلالها.
وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، عبر تلغرام "تكبّد العدوّ خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجددا فوق القرم الأوكرانية".
ولم يحدد هذه الوحدات من القوات الخاصة مكتفيا بالقول إنها قدمت من البحر وأنزلت قرب بلدتي "أولينيفكا" و"ماياك" في غرب القرم قبل أن تغادر من دون تسجيل خسائر في صفوفها.
وأكد الجهاز، الذي لا يعلّق دائمًا بشكل علني على العمليات، أنّه "تم إحراز كل الأهداف والمهام. وفي نهاية العملية الخاصة، غادر المدافعون الأوكرانيون الموقع بدون خسائر".
كانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعلنت الأربعاء تدمير نظام مضادات جوية في المنطقة ذاتها.
ويتزامن الإعلان عن العملية، اليوم، مع احتفال أوكرانيا بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي.
ووضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إكليلا من الزهور أمام جدار تذكاري يحمل صور الجنود الذين قتلوا على الجبهة.
وقال في رسالة عبر تطبيق تلغرام "نتذكر كل الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل المستقبل الحر لأوكرانيا"، داعيًا الأوكرانيين إلى عدم فقدان "الثقة في هذه الأوقات الصعبة".

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المصدر: آ ف ب
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