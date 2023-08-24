الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام الإمارات والسعودية ومصر إلى تجمع "بريكس"

رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام الإمارات والسعودية ومصر إلى تجمع "بريكس"
24 أغسطس 2023 18:05

أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهي دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.
وقال العسومي - في بيان أصدره اليوم - إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم، معربا عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها كل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.

أخبار ذات صلة
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»
اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس
المصدر: وام
البرلمان العربي
الإمارات
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
دنيا
"الصليب الأحمر" يتسلم سبائك ذهب تُركت في قطار
اليوم 20:21
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©