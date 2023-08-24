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الغموض يلف مصير قائد مجموعة فاغنر بعد تحطم طائرته

اندلاع حريق في طائرة بريغوجين بعد سقوطها
24 أغسطس 2023 17:53

فتحت السلطات الروسية تحقيقا، اليوم الخميس، في تحطّم طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر"، مساء أمس الأربعاء.
وقالت مصادر روسية إن اسم بريغوجين يوجد ضمن قائمة ركاب الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ.
ولم تؤكد موسكو، حتى الآن، مقتل قائد المجموعة وإن رجّحت مقتل جميع ركاب الطائرة العشرة وفتحت تحقيقا جنائيا بشأن انتهاكات مفترضة لقواعد الملاحة الجوية.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الوضع، بكل تأكيد".
ونشرت هيئة الطيران الروسية قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من طراز "إمبراير ليغاسي" في وقت متأخر الأربعاء شملت بريغوجين ومساعده دميتري أوتكين.
من بين ركاب الطائرة، ثلاثة من أفراد الطاقم، بينهم المرأة الوحيدة على متن الطائرة وهي مضيفة تدعى كريستينا راسبوبوفا.
تحطمت الطائرة قرب قرية "كوجينكينو"، على بعد نحو 350 كلم شمال موسكو في منطقة "تفير".

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