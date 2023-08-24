وصول رجال إطفاء من التشيك إلى اليونان للمساعدة في مكافحة الحرائق

وصل صباح اليوم الخميس، فريق تشيكي من رجال الإطفاء البري، الذين تم إرسالهم للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في اليونان هذا الأسبوع، إلى مدينة ألكسندروبوليس الساحلية الواقعة في شمال شرق البلاد.

ونقل راديو براغ التشيكي عن متحدث باسم رجال الاطفاء، قوله لوكالة الأنباء التشيكية، إنهم ينتظرون حاليا تحديد موقع انتشارهم.

ولا تزال حرائق الغابات مستعرة في عدة مناطق باليونان، من بينها "متنزه بارنيثا الوطني" شمال أثينا، وبالقرب من ألكسندروبوليس، على مقربة من الحدود التركية، حيث تستعر النيران منذ ستة أيام.

hgجدير بالذكر أنه قد تم إرسال رجال إطفاء ومعدات من عدة دول أوروبية، من بينها التشيك وألمانيا، لمساعدة اليونان في مكافحة الحرائق التي تجتاح البلاد منذ منتصف يوليو الماضي.