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موجة حر في منتصف فصل الشتاء تضرب البرازيل

موجة حر في منتصف فصل الشتاء تضرب البرازيل
24 أغسطس 2023 08:41

ضربت البرازيل موجة حر في منتصف الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث كادت تُسجل أرقام قياسية لدرجات الحرارة في مدينة ساو باولو خلال شهر أغسطس.

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وفوجئ سكان أكبر مدينة في أميركا اللاتينية التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة بدرجات حرارة أعلى بنحو 10 درجات من متوسطها لهذا الشهر البالغة 24,5 درجة مئوية، وفقاً للمعهد الوطني للأرصاد الجوية.
والأربعاء سجلت الحرارة في ساو باولو 32,3 درجة مئوية وكادت تقترب من رقم 32,5 درجة الذي سجلته في 16 يناير خلال الصيف.
وكانت درجة الحرارة هذه قريبة جداً أيضاً من أعلى معدل سُجل في اغسطس وبلغ 33,1 درجة مئوية في عامي 1952 و1955.
وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية الذي يرصد أحوال الطقس منذ عام 1943 من أن درجات الحرارة القياسية لشهر أغسطس ولعام 2023 قد يتم كسرها الخميس.


المصدر: وكالات
البرازيل
موجة حر
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