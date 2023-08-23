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حريق قرب أثينا يدمر جزءاً من غابة

حريق قرب أثينا يدمر جزءاً من غابة
24 أغسطس 2023 00:43

 دمر حريق غابات قرب العاصمة اليونانية أثينا جزءا من غابة عند سفح جبل بارنيثا، بعدما أتى على منازل وسيارات، فيما تستعد أثينا ليوم صعب جديد، في حين أصدرت السلطات تحذيرا مرتفع المستوى من نشوب حرائق غدا الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعد الحرائق أحدث انعكاس للطقس الصيفي السيئ، الذي شهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة قياسية، وعواصف شديدة وفيضانات وحرائق في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية. ودمرت حرائق الغابات في  يوليو منازل ومناطق طبيعية وأدت إلى نفوق ماشية وحيوانات برية.

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وأدت الرياح الشديدة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، بصورة غير معتادة، إلى تأجيج حرائق الغابات، التي يستعر بعضها منذ أيام.

المصدر: د ب أ
اليونان
حرائق الغابات
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