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اجتماع عربي تنسيقي تحضيراً للحوار الوزاري السياسي مع اليابان

اجتماع عربي تنسيقي تحضيراً للحوار الوزاري السياسي مع اليابان
24 أغسطس 2023 01:08

القاهرة (الاتحاد) 

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عقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أمس، اجتماعاً برئاسة مصر، وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لـ«الحوار السياسي العربي - الياباني» المقرر عقده في 5 سبتمبر المقبل على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. 
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية محمد منزلاوي في بيان، إنه «تم خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين علماً بالتحضيرات الجارية الخاصة بالدورة الثالثة من أجل الحصول على نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية واليابان». 
و«شار منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي - الياباني على المستوى الوزاري تأسس بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان والأمين العام للجامعة العربية عام 2013 وعقدت الدورة الأولى لهذا الحوار عام 2017 بمقر الأمانة العامة بينما عقدت الدورة الثانية عام 2021 عبر الاتصال.

اليابان
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
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