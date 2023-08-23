العراق.. 50 تحالفاً سياسياً تخوض انتخابات «المحافظات»

هدى جاسم (بغداد)

من المقرر مشاركة أكثر من 50 تحالفاً سياسياً في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر القادم، فيما أشارت مصادر لـ«الاتحاد» إلى أن هذه التحالفات ستكون «انتقالية» ولا تمثل أي جبهة، وستكون أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن عدد المرشحين للانتخابات تجاوز 5 آلاف مرشح، مؤكدةً أن إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات بلغ 27 مليوناً و8 آلاف و47 ناخباً في جميع محافظات العراق.

واعتبر المحلل السياسي ومدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل حسين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «التحالفات بين الكيانات والأحزاب السياسية هي ذات طبيعة انتقالية أو مؤقتة لتحقيق مكاسب انتخابية للمجالس المحلية وليست تحالفات ذات طبيعة استراتيجية، وهي لا تمثل جبهات بقدر أنها تحالفات تكتيكية، منها ما يغطي القوى الحقيقية التي تتجمع من أجل تحقيق المكاسب الأكبر في النتائج والحصول على المقاعد في مجالس المحافظات».

وأشار حسين إلى أن «هذه التحالفات لا يمكن اعتبارها إعادة تشكيل الأحزاب الموجودة بالعملية السياسية بقدر ما هي تكريس نفوذ الأحزاب والتيارات الكبرى واستمرارها في العملية السياسية».