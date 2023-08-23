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اليمن.. تطهير مناطق عدة في أبين من «القاعدة»

جنود يمنيون خلال عملية عسكرية ضد «القاعدة» في شبوة (أرشيفية)
24 أغسطس 2023 01:08

عدن (الاتحاد)

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استكملت الحملة الأمنية التي شنتها القوات اليمنية المشتركة، أمس، السيطرة على مختلف منافذ وجبال «وادي الجنن» والمناطق المحيطة به، شرق مديرية «مودية» بمحافظة أبين، من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية، إن القوات المشاركة في الحملة تمكنت من تمشيط كافة جبال وشعاب «وادي جنن»، والانتشار في المناطق المحيطة به.
وأفادت المصادر باستمرار الفِرق المختصة بنزع الألغام والعبوات التي زرعتها العناصر الإرهابية في المناطق التي تمت السيطرة عليها.
وأطلقت القوات اليمنية المشتركة منذ مدة، حملة واسعة لمطاردة فلول «القاعدة» في محافظة أبين، وذلك عقب تزايد العمليات الإرهابية للتنظيم الإرهابي.
وأحرزت الحملة انتصارات عدة ضد «القاعدة»، أبرزها القبض على قيادي إرهابي بارز، كما أجرت عملية تموضع وفق خطة الانتشار في نقاط ومواقع مهمة في مداخل «وادي عومران» وبعض المناطق والقرى التي شهدت أعمالاً إرهابية.

محافظة أبين
أبين
القاعدة
اليمن
تنظيم القاعدة
القوات اليمنية المشتركة
الأزمة اليمنية
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