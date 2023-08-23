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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد النازحين في السودان

نساء وأطفال في طريقهم للحدود مع تشاد (رويترز)
24 أغسطس 2023 01:08

الخرطوم (الاتحاد)

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حذرت الأمم المتحدة من استمرار نزوح المدنيين في السودان بمعدلات مقلقة، في ظل امتداد النزاع إلى مناطق جديدة. وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بلغ 4.5 مليون شخص. 
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر 3.6 مليون شخص نزحوا داخلياً، وأن 169 ألفاً منهم نزحوا في الأسبوع الماضي فقط.
كما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن قرابة 950 ألف لاجئ وطالب لجوء وعائد التمسوا الأمان خارج السودان وخصوصاً في تشاد ومصر وجنوب السودان.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة، فلورنسيا سوتو نينيو في المؤتمر الصحفي اليومي، أمس، إن «الجوع آخذ في الزيادة مع تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في السودانية».
وأشارت إلى ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي بأنه وفر مساعدات حتى الآن لنحو 1.8 مليون شخص منذ اندلاع الأزمة في السودان في منتصف أبريل.
ويسعى البرنامج إلى الوصول لقرابة 6.7 مليون شخص بحلول نهاية العام، لكن صعوبات الوصول وعدم الاستقرار تعرقل جهود الإغاثة.
بدوره، دعا مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، كافة الأطراف في السودان إلى وقف القتال للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريحات مساء أمس الأول: «طرق المساعدات مغلقة والمخزونات الغذائية تتضاءل في بلد يحتاج أكثر من نصف عدد سكّانه إلى مساعدات إنسانية».

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