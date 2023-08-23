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الاتحاد الأوروبي يسير جسراً جوياً إنسانياً جديداً إلى الكونغو

الاتحاد الأوروبي يسير جسراً جوياً إنسانياً جديداً إلى الكونغو
24 أغسطس 2023 01:08

بروكسل (وكالات)

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أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جسر جوي إنساني جديد لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لنقل الإمدادات الأساسية إلى مدينة غوما، لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في الجزء الشرقي من البلد، حيث يستمر الوضع المتردي أصلا في التدهور.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه وللتخفيف من هذا الوضع، ينظم الاتحاد الأوروبي رحلتين من أوروبا، تحملان ما مجموعه أكثر من 180 طناً من المواد، بما في ذلك الإمدادات الصحية والتغذوية، موضحة أن الجسر الجوي الإنساني يتألف من رحلتين جويتين من أوروبا إلى نيروبي، حيث تنقل الإمدادات إلى غوما، وقد وصلت أول رحلتين إلى غوما في 22 أغسطس 2023، ومن المقرر أن يتم ما مجموعه 8 رحلات من هذا القبيل حتى نهاية أغسطس.
وتأتي عملية الجسر الجوي الإنساني هذه في أعقاب عملية مماثلة بين مارس ومايو، والتي نقلت ما مجموعه 260 طناً من الإمدادات عبر 7 رحلات، وقد تم تنظيم هذه الاجتماعات بالتعاون مع فرنسا والشركاء الإنسانيين في الاتحاد الأوروبي.

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