الجيش الصومالي يعتقل عناصر من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، عن توقيف 3 عناصر من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية عسكرية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» بياناً للجيش الصومالي قال فيه، إن «القوات المسلحة في منطقة عوسويني التابعة لمحافظة غلغدود نفذت عملية مخططاً لها مسبقاً أسفرت عن توقيف الإرهابيين»، مؤكداً تواصل العمليات نحو القرى والمناطق المتبقية للقضاء على بقية عناصر الحركة الإرهابية.

وفي سياق متصل، قتل شخصان على الأقل، وأصيب أشخاص آخرين عدة جراء هجوم شنته حركة «الشباب» جنوب العاصمة مقديشو.

وكان قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيي الدين، قال أمس الأول، إن «البلاد دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال»، موضحاً أن قوات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال.

مما يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.