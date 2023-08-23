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واشنطن توافق على بيع أنظمة تتبع لمقاتلة «إف-16» لتايوان

واشنطن توافق على بيع أنظمة تتبع لمقاتلة «إف-16» لتايوان
23 أغسطس 2023 22:08

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف-16 وعتاد ومعدات أخرى لتايوان بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت الوزارة في بيان "البيع المقترح لتلك المعدات وتقديم الدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". ومن شأن الخطوة أن تغضب بكين التي طالبت الولايات المتحدة مرارا بوقف بيع الأسلحة لتايوان. والولايات المتحدة هي أهم مورد للأسلحة لتايوان.
وذكرت الوزارة أن جهة التعاقد الرئيسية ستكون شركة لوكهيد مارتن المصنعة لمقاتلات إف-16.

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