بوتين يهنّئ الهند بعد هبوط مركبتها على القمر

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الهبوط الناجح للمركبة الفضائية الهندية تشاندرايان-3 على سطح القمر بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.

وقال بوتين في رسالة نُشر محتواها على الموقع الإلكتروني للكرملين "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في استكشاف الفضاء الخارجي، وبالطبع شهادة على التقدّم المثير للإعجاب الذي حقّقته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

بدورها هنّأت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الهند.

وقالت روسكوزموس في بيان إنّها "تهنّئ زملاءها الهنود على الهبوط الناجح للمركبة الفضائية تشاندرايان-3... استكشاف القمر مهم للبشرية جمعاء. وفي المستقبل، يمكن أن يصبح منصة لاستكشاف الفضاء السحيق".



