الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السعودية: إصدار تأشيرات زوار الحرمين خلال 24 ساعة

السعودية: إصدار تأشيرات زوار الحرمين خلال 24 ساعة
23 أغسطس 2023 20:26

كشف وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، عن إمكانية إصدار تأشيرة زيارة الحرمين خلال 24 ساعة.

جاء ذلك على هامش أعمال زيارة الوزير على رأس وفد رسمي إلى باكستان، للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، تم خلالها توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى زيادة عدد رحلات الطيران وخفض التكاليف على الحجاج والمعتمرين الباكستانيين.

وأوضح الربيعة إلى أن منصة إصدار التأشيرات تسهم في إصدار تأشيرات زوار الحرمين في أقل من 24 ساعة، وذلك للسعي في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة الزوار، كما يمكن تمديد فترة التأشيرة من 30 يوم إلى 90 يوم ، بحسب الوزارة اليوم الأربعاء .

أخبار ذات صلة
الاتحاد السعودي يقترب من ضم صلاح
أسواق «التعاون» تتصدر وجهات صادرات وإعادة صادرات «غرفة دبي»

وتابع أن منصة "نسك" المنصة الوطنية الموحدة المعتمدة تسهل الإجراءات على الحجاج، وتمنح الحجاج والمعتمرين حرية اختيار الفنادق وما يتعلق بهم.

 وقال:"أنه يمكن للمعتمرين الباكستانيين زيارة الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية، وزيارة أي منطقة في السعودية"، مؤكدا "أن هدفنا في وزارة الحج هو أن تكون تجربة عمرة تاريخية لا تنسى".

المصدر: د ب أ
السعودية
وزارة الحج والعمرة
آخر الأخبار
سليماني إلى وصيف «قاع البرازيل»!
سليماني إلى وصيف «قاع البرازيل»!
اليوم 12:09
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©