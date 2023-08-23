إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور

بدأت فنلندا، أكبر منتج لفرو الثعالب في أوروبا، بإعدام 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار أنفلونزا الطيور في مزارع لتربية الحيوانات ذالت الفراء، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وقالت رئيسة وحدة علم الفيروسات في هيئة الأغذية الفنلندية تويغا غاد، في تصريح لوكالة فرانس برس، "صدر أمر بإعدام الحيوانات التي تُربّى في 13 مزرعة"، مضيفةً "نُفّذ قرار الإعدام في 10 مزارع".

وفي يونيو، سُجلت إصابات بانفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" لدى طيور النوارس في فنلندا.

ورُصدت الإصابات الأولى في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء في يوليو .

وقررت السلطات الفنلندية في مطلع أغسطس قتل أعداد كبيرة من الحيوانات في المزارع التي طالها الوباء.

ومنذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لانفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أميركا الشمالية والجنوبية أيضاً تفشياً شديداً.



