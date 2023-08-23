إجلاء 100 ألف شخص بعد فيضانات في باكستان

أجلي نحو مئة ألف شخص من قرى في ولاية بنجاب الباكستانية شهدت فيضانات بعدما أفرغت الهند الأحد آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمرّ في البلدين، وفق ما أعلن مسؤولون باكستانيون الأربعاء.

وفاض نهر سوتليج الأحد فغمرت مياهه مئات القرى في الولاية الواقعة وسط البلاد ودمّرت آلاف الفدّانات من المحاصيل الزراعية.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في ولاية البنجاب فاروق أحمد لوكالة فرانس برس "أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أماناً".

وأشار رئيس حكومة ولاية البنجاب الموقت محسن نقوي إلى أنّه بعدما شهدت الجارة العدتعرّضت الهند لأمطار غزيرة سبّبت فيضانات، أفرغت السلطات الهندية نحو 85 ألف متر مكعب في الثانية من المياه الزائدة في خزاناتها في نهر سوتليج، ممّا تسبّب بفيضانات في الجانب الباكستاني.

وغالبًا ما تفرغ الهند فائض مياهها في الأنهار التي تتدفّق نحو باكستان بعد إعلامها بذلك سابقًا.

وقال محمد إسلام وهو مسؤول الكبير في هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية لوكالة فرانس برس إن نهر سوتليج لم يشهد مثل هذا الفيضان منذ 35 عاما.

وأشارت خدمة الطوارئ الباكستانية إلى أنّه منذ التاسع من يوليو لقي 16 شخصاً مصرعهم في الفيضانات التي سبّبها بشكل مباشر تفريغ مياه الهند.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى أي مسؤول هندي للتعليق.